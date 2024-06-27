Маркевич: Все зіпсував стартовий поєдинок з Румунією

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич вважає, що збірна України вилетіла з Євро-2024 через програш у стартовому матчі з Румунією (0:3).

Його слова передає Sport.ua.

"Звичайно, дуже розчарований. З таким підбором виконавців в українців не повинно було бути проблем з виходом з групи. Все зіпсував стартовий поєдинок з румунами, де, складається враження, не обійшлося без недооцінки суперника.

Проте маємо те, що маємо. Доводиться достроково залишати Євро. Детальний аналіз виступу української збірної ще попереду, але очевидно, що ключові гравці виступили гірше, ніж очікувалося. Прикро, коли надії не сповнюються", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.