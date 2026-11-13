Цілком можна взяти реванш: Маркевич зробив прогноз на матч Україна – Північна Ірландія у Лізі націй

Досвідчений екстренер Мирон Маркевич заявив, що у збірної України є всі шанси, аби взяти реванш у Північної Ірландії у матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй, проте для цього потрібно проаналізувати помилки з попередньої очної зустрічі.

Його слова передає Український футбол.

"Україна цілком може взяти реванш за поразку у жовтні, але потрібно проаналізувати помилки, котрі були допущені у попередньому матчі".

За словами колишнього наставника Дніпра та Металіста, у першу чергу підопічним Андреа Мальдери потрібно врахувати гру на другому поверсі.

"Найперше – гру на другому поверсі, яку українці майже начисто програли, а також гру під час стандартів. Майже всі голи в першій зустрічі з Північною Ірландією були забиті після стандартів".

Водночас Маркевич позитивно відзначив ігрові якості голкіпера української команди Дмитра Різника, попри його помилку, яка призвела до пропущеного голу у попередній зустрічі між командами.

"Винятком став епізод, у якому прикро помилився Різник, але від такого ніхто з воротарів не застрахований. Був прикрий кікс, не варто Дмитра винити. Він класний голкіпер. Тоді вся команда була не дуже, м'яко кажучи".

Своєю чергою 75-річний фахівець відзначив, що не очікує великої кількості голів у майбутньому поєдинку, але сподівається побачити звитягу "синьо-жовтих".

"До гри передчуття у мене непогані, скажімо так. Певен, наші хлопці мають чудово розуміти, що програвати у Белфасті аж ніяк не можна. Мають постаратися та взяти реванш. Щодо прогнозу на гру, то зливи голів, я так думаю, ми не побачимо. Поставлю на Україну. Дуже б хотілося побачити перемогу нашої збірної, а з яким рахунком, то вже не дуже важливо".

Нагадаємо, що збірна України гратиме проти Північної Ірландії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цієї гри, ознайомитися з котрою ви можете за цим посиланням.

Перша зустріч між командами у жовтні завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги націй команда Андреа Мальдери змагатиметься з Грузією 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні Валерій Бондар розкрив завдання збірної України на найближчі матчі Ліги націй.