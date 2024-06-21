Рангнік — про матч з Польщею: Суть гри зрозуміла, вона має характер плей-оф

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік вважає, що матч проти Польщі в другому турі групового етапу Євро-2024 матиме характер плей-оф.

Його слова передає УЄФА.

"Суть гри зрозуміла. Вона носить характер плей-офф. Обидві команди мають хороші шанси вийти з перемоги, нічия нам не дуже допоможе. зрештою, від того, як ми виступаємо, залежить те, на чому ми зосереджені.

Обидві команди мають свій власний стиль. Ми очікуємо, що вони гратимуть із трьома гравцями на задній лінії з м'ячем та з п’ятьма гравцями без нього. Італія, Естонія чи Сербія, з якими ми зустрічалися перед Євро, у всіх був подібний підхід", — сказав футболіст.