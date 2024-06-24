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Рангнік: Нам потрібна інтенсивна гра в матчі проти Нідерландів

Олександр Булава — 24 червня, 22:26
Рангнік: Нам потрібна інтенсивна гра в матчі проти Нідерландів

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік вважає, що його команда повинна інтенсивно зіграти проти Нідерландів у третьому турі Євро-2024.

Цитує тренера УЄФА.

"Ми зіткнемося з суперником, який має майже такі ж індивідуальні якості, як Франція. Можливо трохи слабший, тому що у французів країна більша. Вони грають на високому рівні, і ми хочемо бачити відрізки, в яких ми домінуємо. Нам потрібна інтенсивна гра, щоб ми могли показати, на що ми справді здатні.

Таке відчуття, що Нідерланди грають так само з часів Кройфа. Вертикально та широко. Хто виграє другий м’яч, буде вирішальним завтра.

Я б хотів посісти перше місце в групі, але нам потрібно вигравати і сподіватися, що Франція програє, що малоймовірно. Щоб посісти друге місце, нам просто потрібно виграти. Ми хочемо зробити свою роботу, а потім подивитися, що роблять інші команди", — сказав Рангнік.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня. Наразі Нідерланди лідирують у групі D після перемоги над Польщею та нічиєї з Францією. Австрійці також обіграли поляків та мають три очки в активі, відстаючи від французів на один заліковий пункт. Зазначимо, що Австрія не може опуститися нижче третього місця через перевагу в очних зустрічах над Польщею.

Матч польської команди з Францією відбуватиметься паралельно.

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