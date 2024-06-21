Польща поступилась Австрії: огляд матчу Євро-2024

Збірна Польщі поступилася Австрії у другому турі Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група D, 21 червня

Польща – Австрія 1:3 (1:1)

Голи : 0:1 - 9 Траунер, 1:1 - 30 Пйонтек, 1:2 - 66 Баумгартнер, 1:3 - 78 Арнаутович (пен)

Польща : Щенсний, Беднарек, Давидович, Ківер, Франківський, Пьотровський (46 П'єтровський), Сліш (75 Гросійський), Залівський, Букса (60 Левандівський), Зелінський (87 Урбанський), Пйонтек (60 Свидерський)

Австрія : Пенц, Пош, Лінгарт, Траунер (59 Данзо), Мвене (63 Прасс), Зайвальд, Грилліч, Лаймер, Баумгартнер (81 Шмід), Забітцер, Арнаутович (81 Грегорич)

Попередження: 53 Слеш, 62 Модер, 64 Левандовський, 77 Щенсний - 56 Віммер, 70 Арнаутович

Нагадаємо, поляки в першому турі зазнали поразки від Нідерландів з мінімальним рахунком 2:1.

У наступному турі збірна Польщі зіграє проти французів, Австрія зустрінеться із Нідерландами. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.