Визначився найкращий гравець матчу Чехія — Туреччина за версією SofaScore

Півзахисник Вест Гема та збірної Чехії Томаш Соучек отримав найвищу оцінку в матчі проти Туреччини (1:2) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Чех отримав оцінку 7,9. Він відзначився єдиним забитим м'ячем своєї команди, віддав 2 ключові паси та виграв 8 з 14 дуелей.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу з групи F до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Португалія, Туреччина та Грузія. Вони зустрінуться зі Словенією, Австрією та Іспанією відповідно.