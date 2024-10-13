Капітан збірної Чехії: Буде важко повторити результат першого поєдинку проти України

Півзахисник Вест Гема та збірної Чехії Томаш Соучек вважає, що буде важко повторити результат першого матчу проти національної команди України, коли "синьо-жовті" поступилися чехам.

Про це він сказав на перед матчевій пресконференції.

"Звісно, ми знаємо, яку якість мають гравці збірної України, знаємо, за які клуби вони виступають, знаємо, як вони грають у цих клубах. І своєю грою в Празі вони підтвердили те, що це дуже якісні гравці. Ми розуміємо, що буде важко повторити результат, якого ми добилися в Празі, але ми дуже вмотивовані та сподіваємося, що наша мотивація допоможе. Ми знаємо, що від результату цієї гри буде залежати потім ситуація в турнірній таблиці", – сказав Соучек.

Нагадаємо, що у вересневих матчах Ліги націй збірна Чехії на виїзді була розгромлена Грузією (1:4), після чого вдома обіграла Україну (3:2). Команда Івана Гашека 11 жовтня прийняла вдома Албанію і здобула перемогу – 2:0.

Завтра, 14 жовтня, Чехія проведе гостьовий матч у Вроцлаві проти збірної України. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.