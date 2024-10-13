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Капітан збірної Чехії: Буде важко повторити результат першого поєдинку проти України

Андрій Яросименко — 13 жовтня, 18:36
Капітан збірної Чехії: Буде важко повторити результат першого поєдинку проти України
Томаш Соучек
Getty images

Півзахисник Вест Гема та збірної Чехії Томаш Соучек вважає, що буде важко повторити результат першого матчу проти національної команди України, коли "синьо-жовті" поступилися чехам.

Про це він сказав на перед матчевій пресконференції.

"Звісно, ми знаємо, яку якість мають гравці збірної України, знаємо, за які клуби вони виступають, знаємо, як вони грають у цих клубах. І своєю грою в Празі вони підтвердили те, що це дуже якісні гравці.

Ми розуміємо, що буде важко повторити результат, якого ми добилися в Празі, але ми дуже вмотивовані та сподіваємося, що наша мотивація допоможе. Ми знаємо, що від результату цієї гри буде залежати потім ситуація в турнірній таблиці", – сказав Соучек.

Нагадаємо, що у вересневих матчах Ліги націй збірна Чехії на виїзді була розгромлена Грузією (1:4), після чого вдома обіграла Україну (3:2). Команда Івана Гашека 11 жовтня прийняла вдома Албанію і здобула перемогу – 2:0.

Завтра, 14 жовтня, Чехія проведе гостьовий матч у Вроцлаві проти збірної України. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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