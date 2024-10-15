Соучек: Буду радий, якщо ми зв’яжемося з Гуцуляком

Півзахисник збірної Чехії Томаш Соучек буде радий поспілкуватися з Олексія Гуцуляком, який зазнав моторошної травми у єдиноборстві з ним.

Про це він сказав після матчу. Його слова наводить iSport.cz.

"Я йшов на м'яч і ми зіштовхнулися. Я підійшов до нього, вибачився і запитав, як він. Мені шкода за кожен такий момент, коли гравець отримує травму і змушений залишати поле, особливо якщо це травма голови. Але я знав, що порушення правил не було. Мені дали його номер, буду радий, якщо ми зв ’яжемося", – сказав Соучек.

Нагадаємо, Гуцуляк та Соучек зіштовхнулися головами за кілька секунд до того, як Лукаш Черв відкрив рахунок. Український вінгер на кілька хвилин втратив свідомість, його виносили з поля на ношах, а потім відвезли до лікарні. У представника Полісся діагностували струс мозку, через який він пропустить щонайменше два тижні.