Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Соучек: Буду радий, якщо ми зв’яжемося з Гуцуляком

Ігор Чернявський — 15 жовтня, 15:17
Соучек: Буду радий, якщо ми зв’яжемося з Гуцуляком
Федерація футболу Чехії

Півзахисник збірної Чехії Томаш Соучек буде радий поспілкуватися з Олексія Гуцуляком, який зазнав моторошної травми у єдиноборстві з ним.

Про це він сказав після матчу. Його слова наводить iSport.cz.

"Я йшов на м'яч і ми зіштовхнулися. Я підійшов до нього, вибачився і запитав, як він. Мені шкода за кожен такий момент, коли гравець отримує травму і змушений залишати поле, особливо якщо це травма голови. Але я знав, що порушення правил не було. Мені дали його номер, буду радий, якщо ми зв’яжемося", – сказав Соучек.

Нагадаємо, Гуцуляк та Соучек зіштовхнулися головами за кілька секунд до того, як Лукаш Черв відкрив рахунок. Український вінгер на кілька хвилин втратив свідомість, його виносили з поля на ношах, а потім відвезли до лікарні. У представника Полісся діагностували струс мозку, через який він пропустить щонайменше два тижні.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Томаш Соучек Збірна Чехії з футболу Олексій Гуцуляк

Томаш Соучек

Капітан збірної Чехії: Буде важко повторити результат першого поєдинку проти України
Ярмоленко: Хочу сказати величезне дякую гравцям збірної Чехії, бо після початку війни вони дуже підтримували мене
Визначився найкращий гравець матчу Чехія — Туреччина за версією SofaScore
Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема
Тоттенгем спробує підписати Соучека та Бастоні влітку

Останні новини