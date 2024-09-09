Ярмоленко: Хочу сказати величезне дякую гравцям збірної Чехії, бо після початку війни вони дуже підтримували мене

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко перед матчем Ліги націй зі збірною Чехії сказав, що гравці чеської команди Владімір Цоуфал, Томаш Соучек та Алекс Крал підтримали його після початку повномасштабної російської агресії.

Про це він заявив на пресконференції УАФ.

"Коли почалась війна, у перші дні тобі було не до того, щоб щось з кимось обговорювати. Ти переймався своєю сім'єю, своїми батьками, дітьми, щоб вони знаходились у безпеці. Також я хочу сказати величезне дякую, бо після початку війни гравці збірної Чехії Цоуфал, Соучек, Крал дуже підтримували мене, пропонували свою допомогу. Тому я завжди буду вдячний їм за це", — сказав Ярмоленко.

Зазначимо, що Соучек, Цоуфал та Крал були одноклубниками Ярмоленка, коли він ще виступав за лондонський Вест Гем.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії. Українці поступились з рахунком 1:2.

Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.