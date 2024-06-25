Офіцер безпеки збірної України розповів, за що УЄФА штрафувала УАФ на Євро-2024

Офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран розповів, що УЄФА штрафувала українську асоціацію футболу за вибігання вболівальника Румунії на чималу суму.

Про це він повідомив у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Є штрафи за заблоковані сходи, будь-яке скупчення наших фанів — 50-100 людей, УЄФА вважає ризиковою ситуацією. За це УАФ отримує штраф 5000 євро. Або вибігання на поле. У матчі з румунами на 86 хвилині вибіг хлопчина. Ми передивилися 5 відео з технічного фільмування і так і не змогли встановити, з якого сектора він вибігав. Але делегат сказав, що це було з наших секторів. Хоча і на наших секторах приблизно 80 відсотків глядачів були фанами Румунії. Тож велика ймовірність, що це міг бути румун. Тим більше він підіймав руки догори, тобто святкував. Рахунок вже був 3:0 на користь румун. Але нам все одно довелося сплатити чималий штраф. Ми всю ніч готували лист з апеляцією. Але вже зранку прийшло рішення зі штрафом. Не думаю, що вони встигли ознайомитися з нашою апеляцією", — сказав фахівець.

Нагадаємо, в третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграє проти Бельгії, матч відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. В другому турі українці перемогли збірну Словаччини, у першому — розгромно програли румунам.