Програна битва — це не кінець історії: Cвітоліна закликала продовжувати підтримувати збірну України
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує вірити у збірну України попри розгромну поразку від Румунії в 1 турі Євро-2024.
Про це експерша ракетка України написала у своєму Instagram.
"Єдність, підтримка і допомога — це те, що ми демонструємо всьому світу останні роки. Програна битва — це не кінець історії. Це мотивація ставати кращими і боротися сильніше. Разом підтримуємо нашу збірну у матчі проти Словаччини. Віримо у збірну, віримо у наших. Україна понад усе", — написала Світоліна.
Матч зі Словаччиною відбудеться у п’ятницю, 21 червня. Нагадаємо, напередодні словаки сенсаційно здолали Бельгію.