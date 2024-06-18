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Програна битва — це не кінець історії: Cвітоліна закликала продовжувати підтримувати збірну України

Игорь Чернявский — 18 червня, 13:52
Програна битва — це не кінець історії: Cвітоліна закликала продовжувати підтримувати збірну України

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує вірити у збірну України попри розгромну поразку від Румунії в 1 турі Євро-2024.

Про це експерша ракетка України написала у своєму Instagram.

"Єдність, підтримка і допомога — це те, що ми демонструємо всьому світу останні роки. Програна битва — це не кінець історії. Це мотивація ставати кращими і боротися сильніше. Разом підтримуємо нашу збірну у матчі проти Словаччини. Віримо у збірну, віримо у наших. Україна понад усе", — написала Світоліна.

Матч зі Словаччиною відбудеться у п’ятницю, 21 червня. Нагадаємо, напередодні словаки сенсаційно здолали Бельгію.

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