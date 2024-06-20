Стоянович — про матч із Сербією: Це буде феноменальна гра, емоції будуть сильними

Футболіст італійського Емполі та збірної Словенії Петар Стоянович поділився емоціями щодо матчу проти Сербії на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Після кожного матчу ми спілкуємося. Ми говорили про гру з Данією. Ми знаємо, що другий тайм був набагато кращим, ніж перший, тому спробуємо повторити це завтра. Ми отримали певний внесок від нашого персоналу, і ми будемо цього дотримуватися.

Ми можемо очікувати іншої гри, ніж проти Данії. Сербія — складний суперник, у них чудові, якісні гравці. Як команда вони круті. Однак нам потрібно зосередитися на собі та нашій грі.

Емоції зашкалюють, але їх потрібно відштовхнути. Коли ти виходиш на поле, емоції потрібно перетворювати на щось позитивне. Це найкраще відчуття — грати перед уболівальниками. Я чув, що там їх буде багато. Це буде феноменальна гра, ми зосереджені лише на ній і ні на чому іншому", — сказав словенець.