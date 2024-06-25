Став відомий найкращий гравець матчу Албанія — Іспанія за версією Sofascore

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо став найкращим гравцем матчу проти Албанії (1:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Дії хавбека оцінили в 8,3 бала. На рахунку іспанця результативна передача, 54 дотики до м'яча, точність передач склала 83% (29/35). Також Дані віддав два ключові паси.

Нагадаємо, Іспанія виграла групу В — в її активі 9 очок та жодного пропущеного м'яча.