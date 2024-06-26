УЄФА визначила найкращого гравця матчу Словаччина — Румунія
Півзахисник збірної Словаччини Станіслав Лоботка став найкращим гравцем матчу третього туру Євро-2024 проти Румунії.
Про це повідомляє УЄФА.
Матч завершилася з рахунком 1:1, в якому Лоботка відзначився результативною передачею.
"Він контролював гру і завжди шукав м'яч. Навіть коли на нього тиснули, він знаходив простір або створював простір для інших. Він демонстрував чудовий діапазон передач, особливо з глибини", — йдеться в повідомленні.
У паралельному матчі Україна зіграла внічию з Бельгією (0:0). Тому за підсумками трьох турів Румунія виграла групу, другими стали бельгійці, а словаки посіли третє місце.