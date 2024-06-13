Лоботка: Словаччина здатна перемогти і Україну, і Румунію

Півзахисник Наполі та збірної Словаччини Станіслав Лоботка вважає, що його команда здатна перемогти Україну та Румунію на чемпіонаті Європи-2024.

Про це хавбек розповів порталу SportWeb.

"Ми здатні перемогти і Україну, і Румунію. А за умови везіння, у нас будуть шанси і з Бельгією. Коли зустрічаєшся з топ-командою, для успіху потрібно витиснути максимум зі своїх можливостей і мати везіння. Ось так воно і є. Ми не французи і не іспанці. У нас не така сама якість, як у них, на всіх позиціях. Але якщо ми підемо всупереч усьому, то зможемо з Бельгією здобути хоча б очко.

Для нас це будуть нелегкі матчі. В обох збірних зараз сильні команди. Але якщо ми змогли відкрито і добре зіграти проти Португалії у кваліфікації, то чому б не зіграти так само проти України та Румунії? Ми повинні слідувати своєму стилю гри, він у нас є. Це непросто, але навіть для супер-команд це непросто", — сказав Лоботка.

Нагадаємо, що Словаччина, разом із Бельгією та Румунією, є суперниками України на груповому етапі континентальної першості.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.