Наполі запропонує нові контракти двом гравцям основного складу
Станіслав Лоботка
Фабріціо Романо
Наполі запропонував нові контракти двом гравцям основного складу – Алексу Мерету та Станіславу Лоботке.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Партенопейці" вже досягли усної угоди зі своїм голкіпером. Наступним кроком боси клубу спробують підписати нову угоду зі словацьким хавбеком.
Зазначимо, що контракт Мерета розраховано до літа 2025 року, а угода Лоботки з клубом спливає 30 червня 2027.
У поточному сезоні Алекс Мерет зіграв 16 матчів, в яких пропустив 11 м'ячів та у вісьмох зберіг свої ворота "сухими".
На рахунку півзахисника збірної Словаччини 17 матчів та два асисти.
Раніше повідомлялось про інтерес до Мерета з боку клубів АПЛ.