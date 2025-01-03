Наполі запропонує нові контракти двом гравцям основного складу

Наполі запропонував нові контракти двом гравцям основного складу – Алексу Мерету та Станіславу Лоботке.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Партенопейці" вже досягли усної угоди зі своїм голкіпером. Наступним кроком боси клубу спробують підписати нову угоду зі словацьким хавбеком.

🚨🔵 After new deal agreed with Alex Meret, Napoli have started talks to extend Stanislav Lobotka’s contract.



Antonio Conte, very happy with his performances so far. @MatteMoretto 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/kL2feg1Nn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

Зазначимо, що контракт Мерета розраховано до літа 2025 року, а угода Лоботки з клубом спливає 30 червня 2027.

У поточному сезоні Алекс Мерет зіграв 16 матчів, в яких пропустив 11 м'ячів та у вісьмох зберіг свої ворота "сухими".

На рахунку півзахисника збірної Словаччини 17 матчів та два асисти.

Раніше повідомлялось про інтерес до Мерета з боку клубів АПЛ.