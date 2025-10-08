Наполі втратив основного хавбека на 3-4 тижні

Наполі через травму на декілька тижнів втратив основного центрального півзахисника Станіслава Лоботку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лоботка отримав травму в матчі 6 туру Серії А проти Дженоа. Попри це, 30-річний хавбек відправився у розташування збірної Словаччини, де у нього виявили м’язове ушкодження. Хавбек покинув розташування словаків і повернувся у Наполі.

У Лоботки виявлено пошкодження привідного м’язу стегна. За прогнозами лікарів, орієнтовні терміни відновлення – 3-4 тижні. Нагадаємо, також через травми жовтневі матчі своїх збірних пропустять ще два гравці Наполі – воротар Ваня Мілінкович-Савич і вінгер Маттео Політано.

У поточному сезоні на рахунку Лоботки 1 асист у 8 матчах за Наполі в усіх турнірах.