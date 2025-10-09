Визначились коментатори та гості студії матчу Ісландія – України

Визначились коментатори та гості передматчевої студії протистояння Ісландії та України в поєдинку відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Так, гру третього туру групового етапу прокоментують Віталій Волочай та Вадим Скічко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія з ведучим Вадимом Шевякіним. До нього приєднається ексгравець збірної України Олександр Головко і футбольний аналітик Андрій Колісник. Безпосередньо з Рейк’явіка до студії у прямому етері доєднається Олександра Кучеренко.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".

Напередодні повідомлялося про те, що обидва жовтневі матчі збірної України пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони досі не відновився після травми, через яку пропускав і вересневі матчі команди Сергія Реброва.