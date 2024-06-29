Спалетті: Збірна Італії не показала весь свій потенціал

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вважає, що його команда ще не показала весь свій потенціал на Євро-2024.

Цитує тренера УЄФА.

"Щоб уболівальники пишалися нами, нам потрібно зробити більше, ніж ми зробили до цього. Жеребкування визначило нас у складну групу, і гравці не завжди справлялися. Тепер сподіваюся побачити їх на полі більш розслабленими.

Вже немає потреби стежити за іншими матчами, рахувати очки – все відбувається тут і зараз. Ми пройдемо в наступний раунд, лише якщо виграємо цей матч.

Поки ми не показали весь свій потенціал. Хіба що в окремо взятих епізодах. Ми заслужено вийшли з групи, нехай навіть нам знадобився гол наприкінці останнього матчу. Але тепер кожен має ставити собі більше запитань.

Ми знаємо, що зустрічаємося з незручним суперником. Нам потрібно додавати, особливо в плані характеру", — сказав Спалетті.