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Спалетті: Збірна Італії не показала весь свій потенціал

Олександр Булава — 29 червня, 15:49
Спалетті: Збірна Італії не показала весь свій потенціал

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вважає, що його команда ще не показала весь свій потенціал на Євро-2024.

Цитує тренера УЄФА.

"Щоб уболівальники пишалися нами, нам потрібно зробити більше, ніж ми зробили до цього. Жеребкування визначило нас у складну групу, і гравці не завжди справлялися. Тепер сподіваюся побачити їх на полі більш розслабленими.

Вже немає потреби стежити за іншими матчами, рахувати очки – все відбувається тут і зараз. Ми пройдемо в наступний раунд, лише якщо виграємо цей матч.

Поки ми не показали весь свій потенціал. Хіба що в окремо взятих епізодах. Ми заслужено вийшли з групи, нехай навіть нам знадобився гол наприкінці останнього матчу. Але тепер кожен має ставити собі більше запитань.

Ми знаємо, що зустрічаємося з незручним суперником. Нам потрібно додавати, особливо в плані характеру", — сказав Спалетті.

Нагадаємо, Італія зіштовхнулася з серйозними кадровими проблемами перед матчем зі Швейцарією, який відбудеться вже сьогодні, 29 червня. Початок – о 19:00 за київським часом.

Лучано Спаллетті

Лучано Спаллетті

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