У збірної Італії серйозні кадрові проблеми перед матчем зі Швейцарією в 1/8 Євро-2024

Кілька гравців збірної Італії пропустять матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Швейцарії.

Про це повідомила Федерація футболу Італії.

Рікардо Калафіорі не зможе зіграти через перебір жовтих карток, а Федеріко Дімарко — через пошкодження. Головний тренер "Скуади Адзури" Лучано Спаллетті вже анонсував, що місце Калафіорі у стартовому складі займе Джанлука Манчіні.

Також під великим питанням залишаєтсья участь Алессандро Бастоні, адже напередодні він переніс лихоманку. Остаточне рішення щодо нього буде ухвалено за кілька годин до гри.

Поєдинок Італія — Швейцарія відбудеться вже сьогодні, 29 червня. Початок зустрічі — о 19:00.