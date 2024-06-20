Сербські уболівальники знову пронесли на трибуни російські прапори

Сербські уболівальники знову вивісили на своїй трибуні російські прапори.

Щонайменше три російські триколори помічено на матчі 2 туру Євро-2024 між Сербією та Словенію. Як повідомляє пропагандистський ТАСС, уболівальників з російськими прапорами не пропустили на стадіон, однак вони їх перевернули до гори ногами й видали за сербські. Також на сербській трибуні присутній стяг московського ЦСКА.

Нагадаємо, російські прапори були присутні на трибунах сербських уболівальників під матчу їхніх земляків зі збірною Англії в 1 турі Євро. Після чого УАФ звернулася до УЄФА з проханням заборони російські прапори на матчах "синьо-жовтих".