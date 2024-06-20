Сербські фанати вивісили прапор ЦСКА на матчі Євро-2024
Уболівальники збірної Сербії вивісили прапор московського ЦСКА на матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії.
Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка.
Прапор з емблемою російського клубу з'явився на одній з трибун фанатів сербської збірної, які давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту. Також прапор терористичної держави серби вивішували під час гри з Англією.
Нагадаємо, що під час матчу між збірною Туреччини та Грузії (3:1) уболівальники Сакартвело скандували відому кричалку "Путін х**ло", яка потрапила на трансляцію російського каналу МатчТВ.