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Сербські фанати вивісили прапор ЦСКА на матчі Євро-2024

Станіслав Лисак — 20 червня, 17:12
Сербські фанати вивісили прапор ЦСКА на матчі Євро-2024

Уболівальники збірної Сербії вивісили прапор московського ЦСКА на матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка.

Прапор з емблемою російського клубу з'явився на одній з трибун фанатів сербської збірної, які давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту. Також прапор терористичної держави серби вивішували під час гри з Англією.

Нагадаємо, що під час матчу між збірною Туреччини та Грузії (3:1) уболівальники Сакартвело скандували відому кричалку "Путін х**ло", яка потрапила на трансляцію російського каналу МатчТВ.

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