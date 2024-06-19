Словаччина – Україна: пряма трансляція матчу Євро-2024 – LIVE

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє зі збірною Словаччини.

Матч відбудеться у п'ятницю, 21 червня, в Дюссельдорфі. Початок о 16:00 за київським часом.

Судитиме гру англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером.

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Коментатор поєдиноку: Вадим Скічко та Роберто Моралес.

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У першому турі підопічні Сергія Реброва зазнали розгромної поразки від Румунії (3:0), а Словаччина несподівано виграла у фаворита групи — збірної Бельгії (1:0). Отже, після першого ігрового дня турнірну таблицю квартету E очолюють команди Румунії та Словаччини, я ких по 3 очки. Україна на останньому місці внаслідок гіршої різниці забитих і пропущених голів.