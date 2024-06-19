Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Словаччина – Україна: пряма трансляція матчу Євро-2024 – LIVE

Андрій Твердохліб — 19 червня, 15:51
Словаччина – Україна: пряма трансляція матчу Євро-2024 – LIVE

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє зі збірною Словаччини.

Матч відбудеться у п'ятницю, 21 червня, в Дюссельдорфі. Початок о 16:00 за київським часом.

Судитиме гру англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером.

Дивіться пряму трансляцію гри в медіасервісі MEGOGO.

Коментатор поєдиноку: Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Також на нашому сайті ви зможете слідкувати за грою в режимі текстової трансляції.

У першому турі підопічні Сергія Реброва зазнали розгромної поразки від Румунії (3:0), а Словаччина несподівано виграла у фаворита групи — збірної Бельгії (1:0). Отже, після першого ігрового дня турнірну таблицю квартету E очолюють команди Румунії та Словаччини, я ких по 3 очки. Україна на останньому місці внаслідок гіршої різниці забитих і пропущених голів.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу Збірна Словаччини з футболу

Євро-2024 з футболу

Хорватія та Албанія оголосили стартові склади на матч Євро-2024
Малиновський: Почули від Ярмоленка багато "добрих" слів
Cуперкомп'ютер Opta оцінив шанси збірних на Євро-2024 після першого туру
Названо коментаторів матчу збірної України зі Словаччиною на Євро-2024
Визначилась символічна збірна першого туру Євро-2024 за версією SofaScore

Останні новини