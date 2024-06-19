Визначилися арбітри матчу Словаччина — Україна
УЄФА призначила англійську бригаду арбітрів на матч другого туру групового етапу Євро-2024 між Словаччиною та Україною.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Головним рефері стане 39-річний Майкл Олівер. Його асистентами будуть Стюарт Берт та Дан Кук. Четвертий суддя — нідерландець Сердар Гезюбююк.
Відеопомічником арбітра буде англієць Девід Кут, а його асистентами будуть німці Бастіан Данкерт та Крістіан Дінгерт.
Матч між командами відбудеться 21 червня. Початок — о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
Напередодні Словаччина несподівано обіграла Бельгію (1:0), а Україна поступилась Румунії (0:3).