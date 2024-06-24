Сільвіньо: Цей день я ніколи не забуду

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньо радий можливості зіграти проти Іспанії в третьому турі групового етапу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Боротися з Іспанією на цьому турнірі з можливістю пройти далі – це фантастика. Цей день я ніколи не забуду. Ми маємо зіграти проти однієї з найкращих команд світу з топовими гравцями. Іспанці багато володіють м'ячем, демонструють чудову гру. Це в них у крові. В Іспанії чудові півзахисники. Ця команда суворо орієнтована на ворота, особливо це проявляється на флангах. Там вони можуть завдати багато проблем. Вони добре захищаються, добре використовують пресинг та дуже організовані. Це найсильніша команда, і на нас чекає найважчий матч. Але ми спробуємо. У нас є сміливі та амбітні гравці, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість добре їх проявити", — сказав тренер.

Нагадаємо, албанці зустрінуться зі збірною Іспанії сьогодні, 24 червня. Початок — о 22:00 за київським часом. У першому турі чемпіонату Європи-2024 Албанія зазнала поразки від італійців, а Іспанія розгромила Хорватію.