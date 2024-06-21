Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України вийти в плей-оф після перемоги над Словаччиною

Станіслав Лисак — 21 червня, 21:02
Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України вийти в плей-оф після перемоги над Словаччиною

Суперкомп'ютер Opta Analyst оновив шанси збірної України вихід до плей-оф чемпіонату Європи-2024 після матчу другого туру групового етапу континентальної першості проти Словаччини (2:1).

Напередодні поєдинку Бельгія — Румунія, який відбудеться завтра, 21 червня, Україна має 12,18% шансу виграти групу E, 18,76% стати другими. Більша ймовірність посісти третє або четверте місце — 33,60% та 35,46% відповідно.

Нагадаємо, що раніше штучний комп'ютер Opta спрогнозував перемогу України над Словаччиною.

Зазначимо, що в останньому турі групового етапу підопічні Сергія Реброва зіграють з Бельгією, а Словаччина зустрінеться з Румунією.

Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Збірна Австрії дотиснула Польщу на Євро-2024
Українські вболівальники заспівали культову "Червону руту" на під час матчу Словаччина — Україна
Неприємна математика. Шанси України на вихід у 1/8 фіналу після гри зі Словаччиною
Яремчук: Знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини
Перший з часів Шевченка: Шапаренко став другим гравцем Динамо, який забивав за Україну на Євро

Останні новини