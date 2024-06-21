Суперкомп'ютер назвав шанси збірної України в матчі зі Словаччиною

Суперкомп'ютер Opta визначив шанси на результати матчу другого туру групового етапу Євро-2024 між Україною та Словаччиною.

На думку штучного інтелекту шанс на перемогу підопічних Сергія Реброва складає 44,2%, на нічию ймовірність 27,2%, а перемога Словаччини оцінюється у 28,6%.

Шанси Словаччини та України в матчі Євро-2024

Зазначається, що суперкомп'ютер Opta провів 10 тисяч передматчевих симуляцій і лише в 40% Україна здобула результати, які дозволять вийти в 1/8 фіналу континентальної першості. Водночас словаки за версією ШІ мають 88,6% ймовірність на вихід у плей-оф змагань.

Також Opta зробила прогноз на стартовий склад. На думку аналітичного порталу Сергій Ребров не зробить жодної заміни в порівнянні з поєдинком проти Румунії (3:0).