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Суперкомп'ютер назвав шанси збірної України в матчі зі Словаччиною

Станіслав Лисак — 21 червня, 14:10
Суперкомп'ютер назвав шанси збірної України в матчі зі Словаччиною

Суперкомп'ютер Opta визначив шанси на результати матчу другого туру групового етапу Євро-2024 між Україною та Словаччиною.

На думку штучного інтелекту шанс на перемогу підопічних Сергія Реброва складає 44,2%, на нічию ймовірність 27,2%, а перемога Словаччини оцінюється у 28,6%.

Шанси Словаччини та України в матчі Євро-2024

Шанси Словаччини та України в матчі Євро-2024

Зазначається, що суперкомп'ютер Opta провів 10 тисяч передматчевих симуляцій і лише в 40% Україна здобула результати, які дозволять вийти в 1/8 фіналу континентальної першості. Водночас словаки за версією ШІ мають 88,6% ймовірність на вихід у плей-оф змагань.

Також Opta зробила прогноз на стартовий склад. На думку аналітичного порталу Сергій Ребров не зробить жодної заміни в порівнянні з поєдинком проти Румунії (3:0).

Прогноз на склад збірної України в матчі зі Словаччиною
Прогноз на склад збірної України в матчі зі Словаччиною
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