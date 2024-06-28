Шлоттербек: В нас є план дій на випадок програшу

Захисник збірної Німеччини Ніко Шлоттербек сказав, що у німецької команди є план дій на випадок програшу проти Данії в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"З нетерпінням чекаю на зустріч з уболівальниками в Дортмунді. Це найатмосферніший стадіон у Німеччині, і трибуни гнатимуть нас уперед. Думаю, що після попереднього матчу зі Швейцарією ейфорія німецьких уболівальників набула дещо іншого характеру. Ми це відчули. Але в нас є план дій і на той випадок, якщо ми програємо. Всі побачили, що він також працює. Це збудило в нас щось нове", — сказав футболіст.

Збірна Німеччини виграла групу A після нічиєї в останньому турі зі Швейцарією (1:1). До цього підопічні Юліана Нагельсманна здобули розгромну перемогу над Шотландією (5:1) та виявилися сильнішими за Угорщину (2:0).