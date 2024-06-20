Шеф-кухар збірної України розповів про меню команди Реброва під час Євро-2024

Олексій Чумовицький годує "синьо-жовтих" з 2018 року.

З шеф-кухарем збірної України 45-річним Олексієм Чумовицьким зустрічаємося 16 червня в готелі Andaz Munich, де зупинилася команда Сергія Реброва під час вояжу до Мюнхена посеред чемпіонату Європи-2024. В перерві між вечерею та кава-брейком Олексій спускається в холл готелю. За столом поруч з дружиною та друзями сидить Віталій Миколенко, який відновлюється після травми. Чумовицький відразу говорить, що повар — це як юрист. Може розповідати про смаки команди взагалі, без персоналій.

"До того ж, я і кожного гравця по прізвищу не знаю — ідентифікую хлопців по іменам", - несподівано зізнається шеф-кухар.

З "синьо-жовтими" Олексій почав співпрацювати з 2018 року. Через два роки став шеф-кухарем команди. Цікаво, що співпраця зі збірною не відобразилася на спортивних смаках Чумовицького:

"Мені подобається баскетбол та Формула-1. В футболі — серії післяматчевих пенальті. Для мене — це найцікавіше. Трансляцію матчів не дивлюся, адже в цей час на кухні готую хлопцям повноцінну вечерю. Вони її після гри дуже чекають".

Водночас, Олексій поважає працю футболістів.

"Ще в 2018 році, коли тільки почав співпрацю з командою, якось зіграв у футбол. Збігав до чужих воріт і назад. І зрозумів, як це непросто. Наступного дня не зміг би вийти на роботу — добре, що в суботу грали. Не знаю, як вони стільки бігають", — розводить руками Чумовицький.

Меню збірної

Сніданок у збірній починається о 9:00. Для цього Олексію доводиться з’являтися на кухні о шостій ранку. Під час сніданку Чумовицький годину проводить біля буфету — стежить за тим, щоб у разі необхідності доносили страви. Після сніданку готують обід. Зазвичай шеф-кухарю допомагають 3-4 кухарі з персоналу готелю.

"На сніданок у нас вівсянка на соєвому та звичайному молоці, омлет, яєчня, круасани, — перераховує українець, — М’ясна нарізка. Фрукти. Зараз сезон полуниці, тож вона у нас є в меню і на обід, і на вечерю. Також хлопці полюбляють манго. На обід завжди є курка, яловичина та риба. Коли тривалі збори, як зараз, намагаюся частіше змінювати страви. На обід обов’язково пропонуємо команді два види супу — крем-суп та овочевий — з брокколі або моркв’яний. На вечерю — сирний суп. Зазвичай раз на тиждень подаємо борщ. Причому якщо крем-супу готуємо 6-7 літрів на команду, то борщу — 10-12. Також гарно іде запечене філе яловичини з томатом і моцарелою. Але фаворит - це курка. Все, що пов'язано з куркою, заходить на ура. За день до гри готуємо щось дієтичне, легке. Сьогодні, наприклад, був кролик. В день гри — мінімум смаженого, тільки запечене. Багато хлопців полюбляють гриби".

"На сніданок у нас вівсянка на соєвому та звичайному молоці, омлет, яєчня, круасани, — перераховує українець, — М’ясна нарізка. Фрукти. Зараз сезон полуниці, тож вона у нас є в меню і на обід, і на вечерю. Також хлопці полюбляють манго. На обід завжди є курка, яловичина та риба. Коли тривалі збори, як зараз, намагаюся частіше змінювати страви. На обід обов’язково пропонуємо команді два види супу — крем-суп та овочевий — з брокколі або моркв’яний.

На вечерю — сирний суп. Зазвичай раз на тиждень подаємо борщ. Причому якщо крем-супу готуємо 6-7 літрів на команду, то борщу — 10-12. Також гарно іде запечене філе яловичини з томатом і моцарелою. Але фаворит - це курка. Все, що пов'язано з куркою, заходить на ура. За день до гри готуємо щось дієтичне, легке. Сьогодні, наприклад, був кролик. В день гри — мінімум смаженого, тільки запечене. Багато хлопців полюбляють гриби".

Чумовицький коректує меню в залежності від погоди. Якщо на вулиці спекотно, може замінити суп на окрошку.

"Якось на сборах у Харкові наприкінці травня на десерт готували лимонний сорбет, — пригадує Олексій. — На сніданок — млинці та панкейки. Якщо дозволяє кухня в ресторані, є сирники. Головне, щоб в закордонних готелях привезли якісний кисломолочний сир. Багато хлопців не люблять родзинки. Їм роблю сирники без родзинок. І вже три роки не готуємо солодке з вершковим кремом — на мій погляд, він занадто важкий для організму".

Максим Розенко, Соломія Романчук, Чемпіон з Німеччини