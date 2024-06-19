Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Саутгейт: Треба довести, що ми сильніші, ніж три роки тому

Микола Дендак — 19 червня, 23:01
Саутгейт: Треба довести, що ми сильніші, ніж три роки тому

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що його команда повинна довести, що вона сильніша, ніж три роки тому.

Його слова передає УЄФА.

"Треба довести, що ми сильніші, ніж три роки тому. Ми знаємо, що в нас хороші гравці і ми можемо грати краще, ніж у першому матчі.
Чого ми чекаємо від Данії? Трохи іншої гри, ніж було в стартовому турі. Данці поставлять перед нами нові завдання. Нам же треба розпоряджатися м'ячем так, як ми робили це в першому таймі проти Сербії", — сказав наставник.

Поєдинок проти Данії у другому турі групового етапу Євро-2024 відбудеться у четвер, 20 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі англійці мінімально перемогли Сербію, а данці зіграли внічию зі Словенією.

збірна Англії з футболу Збірна Данії з футболу Гарет Саутгейт Євро-2024 з футболу

Гарет Саутгейт

Саутгейт: Дуже важливо, що збірна Англії стартувала з перемоги
Нова спроба Кейна та компанії. Учасники Євро-2024: Англія
Саутгейт може покинути збірну Англії після Євро-2024
Саутгейт — про склад Англії на Євро-2024: Ми просто відчули, що інші гравці провели сильніший сезон
Почеттіно може очолити збірну Англії

Останні новини