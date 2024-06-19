Саутгейт: Треба довести, що ми сильніші, ніж три роки тому

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що його команда повинна довести, що вона сильніша, ніж три роки тому.

Його слова передає УЄФА.

"Треба довести, що ми сильніші, ніж три роки тому. Ми знаємо, що в нас хороші гравці і ми можемо грати краще, ніж у першому матчі.

Чого ми чекаємо від Данії? Трохи іншої гри, ніж було в стартовому турі. Данці поставлять перед нами нові завдання. Нам же треба розпоряджатися м'ячем так, як ми робили це в першому таймі проти Сербії", — сказав наставник.

Поєдинок проти Данії у другому турі групового етапу Євро-2024 відбудеться у четвер, 20 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі англійці мінімально перемогли Сербію, а данці зіграли внічию зі Словенією.