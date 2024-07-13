Саутгейт — про фінал Євро-2024: Це зовсім інші емоції, аніж у 2021 році

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що вихід у фінал Євро-2024 відрізняється емоціями від фіналу Євро-2020, який відбувся у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Його слова передає BBC Sport.

"Це зовсім інше відчуття, у порівнянні з 2021 роком. Ми зараз перебуваємо в іншому моменті як команда, пройшли два турніри та маємо набагато більше досвіду великих матчів.

Гадаю, було менше святкування, можливо, менше задоволення від виходу до фіналу. Я б не сказав, що це стало буденністю, але для нас це стало трохи більш нормальним. Це твердження саме по собі, мабуть, трохи смішне з огляду на нашу історію", — сказав наставник.