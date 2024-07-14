Саутгейт назвав стартовий склад збірної Англії на фінал Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав стартовий склад команди на фінальний матч Євро-2024 проти Іспанії.

Про це повідомляє УЄФА.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Беллінгем, Фоден — Кейн.

Вирішальний матч Євро-2024 проти відбудеться сьогодні, 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Англія здолала Нідерланди, а Іспанія перемогла Францію.