Саутгейт: Фізрук чи найкращий тренер в історії збірної Англії?

Збірна Англії під керівництвом Гарета Саутгейта попри критику та доволі нудну для вболівальників гру протягом усього Євро-2024 зуміла дістатися до фіналу континентальної першості, де протистоятиме найкращій команді турніру за більшістю статистичних показників — збірній Іспанії. "Три леви" вдруге поспіль зіграють у вирішальному матчі чемпіонату Європи, що вже є унікальним досягненням. Та чи є в цьому заслуга головного тренера чи чергове "золоте покоління" англійців дійсно приносить результат завдяки високому індивідуальному класу гравців?

Трансформація збірної Англії під час Євро-2024

Гарет Саутгейт не той наставник, який любить ризикувати та впроваджувати кардинальні зміни по ходу турніру. Так після мінімальної перемоги в першому турі над Сербією англієць виставив аналогічний склад у грі з Данією, що вилилося в нульову нічию. У вирішальному поєдинку групового етапу відбулася одна заміна в складі "трьох левів" Конор Галлагер вийшов на поле замість Трента Александра-Арнольда, якого Саутгейт награвав у центрі поля. Однак нульова нічия зі Словенією змусила Гарета вже в 1/8 плей-оф випускати в центрі поля більш креативного Коббі Мейну, якому нещодавно виповнилося 19 років.

Фото — Getty Images

Як ми всі пам'ятаємо Англія була в кроці від вильоту вже в першій стадії плей-оф, через що Саутгейту довелося значно змінити підхід до формування складу. У грі зі Швейцарією ми вже не побачили традиційні 4-2-3-1, а спостерігали за "атакувальною Англією", на думку багатьох. Схема в три захисники та Тріпп'є-Сака у вигляді латералів трохи освіжили гру англійців, а перемога в серії пенальті схоже задовольнила тренерський штаб, адже на гру в півфіналі з Нідерландами вийшов майже ідентичний склад — єдиною заміною став вихід Езрі Конси замість Марка Гехі, який вибув через дискваліфікацію. Зустріч з "помаранчевими" називають найкращою у виконанні збірної Англії на цьому Євро, отже очікуємо схожий план і на гру з Іспанією.

Також зазначимо і про заміни по ходу гри, які робив Гарет Саутгейт та які приносили англійцям перемогу. Вперше це сталося в грі зі Словаччиною в 1/8 фіналу, коли Айвен Тоні, що вийшов на заміну асистував на переможний гол Гаррі Кейна. Однак напередодні фіналу всі говорять про неймовірні заміни в матчі з Нідерландами. Коул Палмер та Оллі Воткінс на двох створили момент, який вивів "трьох левів" до фіналу чемпіонату Європи. І хоча Палмера чимало експертів та уболівальників очікували бачити в стартовому складі, роль джокера йому також дуже підходить.

Фото — Getty Images

Досягнення Гарета Саутгейта в збірній Англії

Найбільшим досягненням англійської національної команди до приходу Саутгейта була перемога на чемпіонаті світу-1966, а також четверте місце на ЧС-1990. На чемпіонатах Європи максимум "трьох левів" було третє місце в 1968 році, коли участь брали всього чотири команди та поразка в півфіналі 1996-го. Євро-2024 вже п'ятий великий турнір для Гарета. За цей час йому вдалося втретє в історії довести команду до півфіналу чемпіонату світу, а також двічі вийти в фінал континентальної першості, чого раніше не вдавалося жодному наставнику. Також зазначимо, що Гарет є другим у рейтингу найкращих тренерів англійців за відсотком перемог — 63%, більше має лише Фабіо Капелло (67%), а нижче розташований легендарний наставник Альф Ремзі, який привів "трьох левів" до єдиного міжнародного трофея в історії. Так, завоювання титулу з Англією — це не закритий гештальт, якого не вистачає 53-річному наставнику, щоб вписати своє ім'я золотими літерами в історію англійського футболу. Можливість здобути трофей для англійської нації буде вже сьогодні, 14 липня.

Фото — Getty Images

Нагадаємо, чемпіон проведе для вас текстовий онлайн фіналу чемпіонату Європи-2024.