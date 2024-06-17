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На матчі України та Румунії буде заборонено пронесення російських прапорів

Владислав Уткін — 17 червня, 10:45
На матчі України та Румунії буде заборонено пронесення російських прапорів

УЄФА заборонила пронесення російських прапорів на матч збірних України та Румунії у першому турі Євро-2024 з футболу.

Про це повідомив журналіст і коментатор Роман Бебех.

За його інформацією, представникам Української асоціації футболу вдалось переконати УЄФА, що кольори країни-терориста призведуть до провокацій під час поєдинку.

Зазначимо, що "триколори" вже з'являлись на матчах цьогорічного чемпіонату Європи. Зокрема прапори РФ були помічені на трибунах сербських уболівальників під матчу їхніх земляків зі збірною Англії (0:1).

Збірна Росії не бере участі в чемпіонаті Європи. Росіян виключили з турнірів під егідою УЄФА ще на початку повномасштабного вторгнення.

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