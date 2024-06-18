Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Пепе та Роналду встановили унікальні рекорди на Євро-2024

Станіслав Лисак — 18 червня, 23:05
Пепе та Роналду встановили унікальні рекорди на Євро-2024

Захисник збірної Португалії Пепе та капітан "Селесао" Кріштіану Роналду встановили унікальні досягнення після виходу на поле в грі першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії.

Центрбек став найстаршим гравцем в історії континентальної першості, зігравши у віці 41 року та 113 днів. Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду своєю чергою став першим гравцем, який взяв участь у шести чемпіонатах Європи.

Напередодні суперники португальців та чехів у групі F збірна Туреччини з голом Арди Гюлера здолала Грузію у першому колі Євро-2024.

Пепе Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Збірна Чехії з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Путін ху**о: на російському телебаченні показали кричалку грузинських фанатів
Визначився найкращий гравець матчу Туреччина — Грузія за версією SofaScore
Пепе став найбільш віковим гравцем, який грав на Євро
Туреччина в яскравому матчі здолала Грузію: огляд матчу Євро-2024
19-річний Гюлер став найкращим гравцем матчу Туреччина — Грузія на Євро-2024

Останні новини