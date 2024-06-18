Пепе та Роналду встановили унікальні рекорди на Євро-2024
Захисник збірної Португалії Пепе та капітан "Селесао" Кріштіану Роналду встановили унікальні досягнення після виходу на поле в грі першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії.
Центрбек став найстаршим гравцем в історії континентальної першості, зігравши у віці 41 року та 113 днів. Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду своєю чергою став першим гравцем, який взяв участь у шести чемпіонатах Європи.
Напередодні суперники португальців та чехів у групі F збірна Туреччини з голом Арди Гюлера здолала Грузію у першому колі Євро-2024.