Пепе та Роналду встановили унікальні рекорди на Євро-2024

Захисник збірної Португалії Пепе та капітан "Селесао" Кріштіану Роналду встановили унікальні досягнення після виходу на поле в грі першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії.

Центрбек став найстаршим гравцем в історії континентальної першості, зігравши у віці 41 року та 113 днів. Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду своєю чергою став першим гравцем, який взяв участь у шести чемпіонатах Європи.

Pepe (41y 113d) and Cristiano Ronaldo (39y 134d) become the two oldest outfield players to play at the European Championships. 👴#EURO2024 pic.twitter.com/kaTkdG28IV — Squawka (@Squawka) June 18, 2024

Напередодні суперники португальців та чехів у групі F збірна Туреччини з голом Арди Гюлера здолала Грузію у першому колі Євро-2024.