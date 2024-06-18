Пепе став найбільш віковим гравцем, який грав на Євро
Захисник збірної Португалії Пепе встановив досягнення на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині.
Оборонець вийшов у стартовому складі на матч першого туру проти Чехії у віці 41 рік та 113 днів. Таким чином він став найбільш віковим гравцем, який коли-небудь грав на Євро.
Попередній рекорд належав угорському голкіперу Габору Кіраю, який зіграв поєдинок на континентальній першості 2016 року проти Бельгії у віці 40 років та 86 днів.
Зазначимо, що у трійку рейтингу увійшов нападник португальців Кріштіану Роналду (39 років та 134 дні).
Напередодні, збірна Туреччини з голом Арди Гюлера здолала Грузію у першому колі Євро-2024.