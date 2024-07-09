Родрі — про збірну Франції: Ми добре знаємо одне одного

Півзахисник збірної Іспанії Родрі сказав, що матч півфіналу Євро-2024 Іспанія — Франція зійдеться на деталях, адже обидві команди дуже добре знають одна одну.

Його слова передає УЄФА.

"Ви хочете бути повністю зосереджені на перемозі, і ви повинні продовжувати цю абсолютну зосередженість принаймні 90 хвилин. Йдеться про деталі, тому що ми дві хороші команди, і ми знаємо один одного дуже добре. У грі буде небагато чудових шансів, тому ми повинні звернути увагу на те, що вони збираються робити, і намагатися бути ефективними в тому, що ми робимо, щоб спробувати вплинути на них", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Іспанія здобула перемогу над Німеччиною та вийшла у півфінал Євро-2024, де зіграє проти Франції. Матч відбудеться 9 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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