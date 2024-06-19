Мартінес: Збірна Португалії показала характер у грі з Чехією

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес підсумував перемогу своєї команди у матчі першого туру Євро-2024 з Чехією (2:1).

Його слова передає УЄФА.

"Легких ігор ми не чекаємо. Матч пройшов проти натхненної Чехії, жорсткої та націленої на ворота. Однак вона мала один точний удар, і він досяг мети. Це стало перевіркою характеру. Подивіться на статистику: 70% володіння м'ячем, 13 кутових… Гарна робота зроблена. Але, поступаючись з рахунком 0:1, нам довелося стримувати нерви, і, гадаю, сьогодні ми показали неймовірний характер. Це нам дуже допоможе.

Ми виграли гру. Ми також повинні цінувати те, що ми зробили добре; ми дуже, дуже добре захищалися. Якщо Чехія взагалі не подала жодного кутового і лише одного разу пробила по воротах, ми можемо багато в чому спиратися на те, що робили сьогодні", — сказав Мартінес.