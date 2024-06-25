Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Ребров: Упевнений, що завтра усі будуть готові зіграти

Станіслав Лисак — 25 червня, 17:16
Ребров: Упевнений, що завтра усі будуть готові зіграти

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що усі гравці національної команди будуть готові зіграти вирішальний матч групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Про це український фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

"Є мікропошкодження, є футболісти, які не будуть брати участь у сьогоднішньому тренуванні. Та впевнений, усі будуть готові завтра зіграти", — сказав Ребров.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

Збірна України з футболу Сергій Ребров збірна Бельгії з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Вітсель пропустить матч зі збірною України
Тіат: Українці віддадуть усі сили, щоб зробити свою країну щасливою
Забарний назвав гравців збірної України, які передають досвід молоді
Забарний: На Євро-2020 я був ще хлопчиком, зараз я повноцінний гравець
В очікуванні Мбаппе та сюрпризу від Нідерландів. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні

Останні новини