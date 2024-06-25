Ребров: Упевнений, що завтра усі будуть готові зіграти

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що усі гравці національної команди будуть готові зіграти вирішальний матч групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Про це український фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

"Є мікропошкодження, є футболісти, які не будуть брати участь у сьогоднішньому тренуванні. Та впевнений, усі будуть готові завтра зіграти", — сказав Ребров.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.