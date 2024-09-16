Рабйо приєднається до принципових суперників його рідного клубу

Французький півзахисник Адріен Рабйо стане гравцем Марселя.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сторони домовилися про контракт на 2 роки. У Рабйо були вигідні пропозиції з-за кордону, але він вирішив приєднатися до Марселя, який є принциповим суперником Парі Сен-Жермен — рідного клубу гравця.

Протистояння між парижанами та провансальцями є одним із найбільш принципових у французькому футболі. Його називають дербі Франції або Ле Классік.