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Рабйо приєднається до принципових суперників його рідного клубу

Ігор Чернявський — 16 вересня, 08:10
Рабйо приєднається до принципових суперників його рідного клубу
Getty Images

Французький півзахисник Адріен Рабйо стане гравцем Марселя.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сторони домовилися про контракт на 2 роки. У Рабйо були вигідні пропозиції з-за кордону, але він вирішив приєднатися до Марселя, який є принциповим суперником Парі Сен-Жермен — рідного клубу гравця.

Протистояння між парижанами та провансальцями є одним із найбільш принципових у французькому футболі. Його називають дербі Франції або Ле Классік.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель ПСЖ Рабйо

Рабйо

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