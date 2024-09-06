Барселона націлилась на трансфер ексгравця ПСЖ та Ювентуса

Французький півзахисник Адріан Рабйо може продовжити кар'єру в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

З гравцем вели переговори чимало європейських клубів, проте ніхто не зумів домовитися через фінансові вимоги хавбека — Рабйо хоче отримувати 10 млн євро на рік.

Наразі інтерес до гравця після закриття вікна зберігає лише Барселона. Перехід може відбутися, якщо француз знизить фінансові запити.

Зазначимо, що Адріан перебуває без клубу відтоді, як 30 червня завершився його контракт з Ювентусом. Минулого сезону він провів за "стару синьйору" 35 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

До 5-річного періоду в Ювентусі Рабйо виступав тільки на Батьківщині — за ПСЖ та Тулузу.

Нагадаємо, напередодні Барселона здобула розгромну перемогу над Вальядолідом. Наразі "синьо-гранатові" після 4 турів лідирують у чемпіонаті Іспанії з 12 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 15 вересня проти Жирони Віктора Циганкова.