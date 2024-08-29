Барселона може підписати досвідченого півзахисника після закриття трансферного вікна

Французький півзахисник Адріен Рабйо може перейти в Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, після травми 17-річного вихованця Марка Берналя в Барселони з’явилася необхідність підсилити опорну зону. Одним із кандидатів є Рабйо, який після завершення контракту з Ювентусом досі не знайшов собі новий клуб.

Оскільки француз перебуває у статусі вільного агента, його можна підписати навіть після закриття трансферного вікна. Втім, усе залежить від того, чи вдасться каталонському клубу вписатися у правила фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, у "синьо-гранатових" виникли серйозні проблеми з реєстрацією Дані Ольмо, але він вже дебютував команду та встиг відзначитися дебютним голом, який приніс перемогу над Райо Вальєкано.

Після стартових трьох турів Барселона лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги — команда Гансі Фліка виграла всі три поєдинки.