Португалія та Словенія визначилися зі стартовими складами на матч 1/8 Євро-2024

Збірні Португалії та Словенії оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Португалія: Коста, Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш, Бруну Фернандеш, Палінья, Вітінья, Бернанду Сілва, Роналду, Леау

Словенія: Облак, Балковец, Бійол, Дркушич, Корнічнік, Млакар, Елснік, Гнезда Черін, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Португалія виграла групу F, здобувши перемоги в матчах з Чехією та Туреччиною. Словенія тричі зіграла внічию в групі C — з Англією, Данією та Сербією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Португалія — Словенія.