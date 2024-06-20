Збірна Польщі — збірна Австрії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Польщі зустрінеться з Австрією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок — о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Польща в першому турі зазнала поразки від Нідерландів з мінімальним рахунком 2:1. Австрія також має 0 залікових пунктів напередодні гри другого кола групового етапу континентальної першості. Австрійці поступилися Франції.

Зазначимо, що в разі поразки однієї з команд шанси на вихід у плей-оф будуть мінімальними. Раніше Чемпіон розповідав про топ-5 результативних помилок 1 туру Євро-2024.