Пікфорд — про англійців: У нас такий менталітет, ніколи не здаватися

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд сказав, що в англійців у менталітеті закладено ніколи не здаватися.

Його слова передає УЄФА.

"В Нідерландів свій власний тип особистості, свій власний тип персоналу, вони грають так, як вони грають, і це не зміниться. Але їхня гра не впливає на нашу гру, річ у тому, щоб ми піднялися на цей рівень і були найкращими ввечері. У нас менталітет "ніколи не здавайся", і ми продовжуємо наполегливо працювати та постійно переходимо межу, це саме по собі мистецтво", — сказав воротар.

Нагадаємо, в півфіналі Євро-2024 підопічні Саутгейта зіграють проти Нідерландів. Матч відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом.

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