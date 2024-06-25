Офіцер безпеки збірної України: УЄФА забороняє проходити на стадіон із фотографіями загиблих героїв

Офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран розповів, що УЄФА забороняє українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих на війні героїв.

Про це він повідомив у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це — ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді.

Як часто УЕФА відмовляє? Майже все, що стосується спорту, вони погоджують. Політичні та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені. Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЕФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні", — сказав Таран.

Нагадаємо, на двох матчах збірної Сербії на Євро-2024 були присутні російські прапори. Спершу вони з'явилися на трибунах під час матчу зі збірною Англії в 1 турі, а потім їх вивісили на грі зі Словенією.

Після цього УАФ звернулася до УЄФА з проханням заборони російські прапори на матчах "синьо-жовтих".