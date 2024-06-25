Офіцер безпеки збірної України: нас охороняють 60 поліціянтів

Андрій Таран працює офіцером з безпеки збірної України з 2016 року.

В ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону він розповів про безпрецедентні міри з охорони "синьо-жовтих" на Євро-2024, типових штрафах, які УАФ отримує від УЄФА та пояснив, яким чином можна протидіяти забігам фанів на поле під час матчів.

Щоб поспілкуватися з Андрієм, нам довелося відвідати Legere Hotel Wiesbaden, де в паузах між матчами перебуває збірна України. Готель закритий для відвідувань під час Євро-2024. Для того, що пройти, Таран виписує нам перепустку, який німецький охоронець потім ще додатково звіряє з нашими ID.

60 поліціянтів

— Пане Андрію, для вас це друге Євро. Що змінилося в Німеччині порівняно з попереднім турніром?

— Для нас — майже все. Україна зараз в активній фазі війни. У збірній за цей час дуже багато нових вболівальників з інших країн Європи. Коли ми у 2022 році приїжджали в Шотландію чи Уельс, нас зустрічали та підтримували місцеві фани. Значно збільшилась популярність команди. На Євро-2020 команда ще не була така відома, у багатьох гравців відбувся значний стрибок в кар’єрах.

Що стосується моєї роботи, то зараз ми вражені, як німці опікуються нашою безпекою. На зміні нас охороняють 60 поліціянтів — це включає і нашу базу розташування, і прилеглі території. Усі в’їзди в готель, тренувальне поле повністю контролюється поліцією. За нами закріплена спеціальна людина, функціонал якої — зв’язок з поліцією.

— Двоє поліціянтів навіть приїхали з України. Який їхній функціонал?

— Один працює в центрі NFIP (National football international point — європейська група поліцейських експертів). Другий, Юлій, їздить по містах, де ми граємо, завтра (розмова відбулася 24 червня - прим. ред.) ми з ним зустрічаємося в Штутгарті. Юлій — зв’язковий між українською та європейською поліцією та Інтерполом, відповідає за наше місцеперебування.

— Який у збірної буде супровід на матч у Штутгарті?

— Нас будуть супроводжувати 35 поліціянтів на мотоциклах і мінівенах. "Передають" поліції Штутгарта, адже це вже земля Баден-Вюртемберг. Я виїжджаю в Штутгарт за декілька годин до команди, щоб налагодити контакт з усіма відповідними службами.

— Які ще є обов’язкові процедури перед заїздом до готелю?

— Зранку в день приїзду збірної або напередодні туди приїжджає група на розмінування. Спеціалісти з собаками перевіряють всі номери, де буде жити збірна.

УЄФА і штрафи

— А які речі ви координуєте не з поліцією, а з УЄФА?

— За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це — ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді. Як часто УЕФА відмовляє? Майже все, що стосується спорту, вони погоджують. Політичні та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені. Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЕФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні.

— Під час проходу на стадіон прапори, які фани беруть собою, стюарди обробляють спеціальним спреєм. Це робиться задля пожежної безпеки?

— Саме так. Якщо немає сертифіката вогнестійкості, банер на стадіон не пронесеш. Саме тому зараз є спеціальні спреї, якими прискають банери, для того, щоб він на трибуні не горів. Є відповідні правила, розміри. Причому окрім регламенту УЄФА потрібно дотримуватися і німецького законодавства. Наприклад, сертифікат, виданий у країні Євросоюзу, не завжди дійсний в Німеччині. Хочеш погодити будь-який банер, пишеш запит на відповідний департамент УЄФА. Там його будуть обов’язково перевіряти, просити додаткові фото. Далі можуть відмовити.

— Поговорімо про штрафи. Типові — за які порушення?

— За заблоковані сходи. Будь-яке скупчення наших фанів - 50-100 людей, УЄФА вважає ризиковою ситуацією. За це УАФ отримує штраф 5000 євро. Або вибігання на поле. Візьмемо матч з румунами. 86 хвилина, вибігає хлопчина. Ми передивилися 5 відео з технічного фільмування і так і не змогли встановити, з якого сектора він вибігав. Але делегат сказав, що це було з наших секторів. Хоча і на наших секторах приблизно 80 відсотків глядачів були фанами Румунії. Тож велика ймовірність, що це міг бути румун. Тим більше він підіймав руки до гори, тобто святкував. Рахунок, нагадаю, вже був 3:0 на користь румун. Але нам все одно довелося сплатити чималий штраф. Ми всю ніч готували лист з апеляцією. Але вже зранку прийшло рішення зі штрафом. Невпевнений, що вони встигли ознайомитися з нашою апеляцією.

— Зазвичай, на які суми штрафує УЄФА?

— Були штрафи й на 20 тисяч євро. Якщо ми говоримо про піротехніку, то в середньому це 1000-2000 євро за одиницю. Якщо буде перфоманс на 80-100 фаєрів, можете порахувати, який штраф доведеться сплатити. Щоправда, під час повномасштабної війни перфоманси поставлені на паузу. Зараз штрафи нараховуються за політичні банери та вибігання. Наприклад, коли ми грали в Боснії і Герцеговині, ООН святкувало одну зі своїх подій. Наші фани нагадали ООН, що "Russia is a terrorist state". За цей банер нас оштрафували на 15 тисяч євро. Буває і таке, що ми знімаємо банер через дві хвилини, але факт фіксується і все одно доводиться сплачувати.

— На матчі зі Словаччиною обійшлося без ексцесів?

— Є організація FARE (Football against racism in Europe). Це мережа, яка бореться проти расизму в європейському футболі та співпрацює з УЄФА. Вони приходять на стадіон як агенти, інкогніто. Фіксують всі порушення і надають звіти. У матчі зі Словаччиною вони зафіксували тату на животі одного фана, футболку Азова у другого, і 88 на футболці у третього. До 1 липня у нас є час на апеляцію. Потім нас чекає штраф. В УЕФА система покарань іде за зростанням - 5000, 10 000, 20 000 євро. Далі — окремі сектори без глядачів. Потім — увесь стадіон без глядачів. До кінця відбіркового циклу можуть зробити покарання умовним. Але, якщо історія з порушенням повторилася — можуть влютувати реальний матч без глядачів. Ми, звісно, регулярно подаємо апеляції на їх рішення. Іноді нам трохи зменшують штрафи. Але далеко не завжди.

Пастка для фанів на Вемблі

— Як боротися з фанами, які вибігають на поле? Набирати стюардів-легкоатлетів, щоб швидко наздоганяли ультрас чи міцних хлопців зі спортивним минулим?

— Є інші варіанти. Але це затратна історія. Не всі стадіони можуть це забезпечити інфраструктурно. Хоча на деяких аренах дуже важко вистрибнути з нижніх секторів. Наприклад, на домашньому стадіоні італійської Дженоа між трибуною і полем є рів. Та ж історія з австрійським Штурмом із Граца. Там рів півтора метра шириною і 2,5-3 глибиною.

Є й інші різноманітні засоби. Металіст до повномасштабної війни зробив прути з обох сторін сектору і натягнув трос. Він був такий, як на боксерському рингу. В тому сенсі, що фан не може його перестрибнути. Фану потрібно витратити певний час, щоб пройти його. Стюарди це помічали.

А на Вемблі є спеціальна сітка, яка виставляється внизу сектору. Якщо ультрас вистрибує, потрапляє в цю сітку, як риба. Тому на Вемблі дуже важко вибігти — фан зазвичай не може стрибнути на два метри. Тому боротися з цим можна. Просто деякі організатори беруть у руки калькулятор, рахують і приймають рішення, робити щось в цьому плані чи ні.

Непопулярне рішення в Леверкузені

— З нашої збірною були ексцеси в плані безпеки в Німеччині?

— З нашою — ні. Але, наприклад, в Мюнхені перед нами в готелі жили шотландці. Двоє їх фанів переодяглися у форму збірної, вільно пересувалися готелем, зайшли в зону харчування — ніхто не зміг їх ідентифікувати.

— Своєю чергою фани збірної України жалілися, що до гравців не підступитися. Ви це розцінюєте як комплімент чи, можливо, в цьому питанні дійсно трохи перегнули палку?

— На все свій час. Ми даємо можливість уболівальникам взяти автографи та зробити селфі з гравцями. Є спеціальні заходи, на які ми запрошуємо фанів. У Києві організовували автограф-сесію. Уже тут, у Німеччині було відкрите тренування, яке відвідали 4000 людей. Після тренування хлопці 40 хвилин приділили охочим. Потім на всіх трьох товариських матчах ми не забороняли вболівальникам відвідувати готелі, де зупинилася збірна. Фани мали можливість взяти автограф та зробити спільне фото. Але це ж не можна робити кожен день. Вчора близько 10 фанів приїхали до нашого готелю у Вісбадені, я вийшов до них, попросив не кричати, запросив на відкрите для медіа тренування, після якого вони взяли у гравців автографи. Ми прагнемо, щоб все було цивілізовано. Щоб спілкування відбувалося в ті дні, в які команда може це робити. У день матчу ми такого ніколи не робимо. Коли команда виходить з готелю в автобус, який слідує на стадіон, хлопцям точно не до автографів та селфі.

— Вам доводилося приймати непопулярні рішення в цілях безпеки?

— Минулого року, коли ми грали в Леверкузені номінально домашній матч з Італією, команда жила в готелі на стадіоні. Ми були змушені після гри завести команду в готель з внутрішнього входу. Тому що і кількість фанів, і маршрут з роздягальні до готелю я розцінював як потенційно небезпечний. Вболівальники були незадоволені, але я змушений був це зробити саме в цілях безпеки збірної.

— Матчі синьо-жовтих дивитеся?

— Так, але під трохи іншим кутом. Коли дивлюся на поле, все одно бачу трибуни.

Максим Розенко, Соломія Романчук, Чемпіон з Вісбадена