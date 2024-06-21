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Одноклубник Зінченка через травму пропустить решту Євро-2024

Владислав Уткін — 21 червня, 15:35
Одноклубник Зінченка через травму пропустить решту Євро-2024

Захисник збірної Шотландії та лондонського Арсеналу Кіран Тірні через травму підколінного сухожилля пропустить решту чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на слова помічника головного тренера Шотландії.

Гравець вже покинув табір збірної та скоро повернеться до Арсеналу, щоб провести діагностику стану здоров'я.

Нагадаємо, що Тірні отримав ушкодження у матчі другого туру Євро-2024 проти Швейцарії (1:1).

Збірна Шотландії в останньому турі групового етапу зіграє проти Угорщини. Матч відбудеться 23 червня о 22:00 за київським часом.

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