Одноклубник Зінченка через травму пропустить решту Євро-2024

Захисник збірної Шотландії та лондонського Арсеналу Кіран Тірні через травму підколінного сухожилля пропустить решту чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на слова помічника головного тренера Шотландії.

Гравець вже покинув табір збірної та скоро повернеться до Арсеналу, щоб провести діагностику стану здоров'я.

Kieran Tierney ruled out of Euro 2024 🚨 pic.twitter.com/jHAyGij3CG — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 21, 2024

Нагадаємо, що Тірні отримав ушкодження у матчі другого туру Євро-2024 проти Швейцарії (1:1).

Збірна Шотландії в останньому турі групового етапу зіграє проти Угорщини. Матч відбудеться 23 червня о 22:00 за київським часом.