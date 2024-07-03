Феноменальний сейв Гюнока вивів Туреччину у чвертьфінал Євро-2024
Збірна Туреччини здобула мінімально перемогу над Австрією в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Вихід у чвертьфінал туркам забезпечив воротар Мерт Гюнок своїм неймовірним сейвом наприкінці матчу.
На останніх хвилинах матчу півзахисник австрійців Крістоф Баумгартнер був близьким, щоб перевести гру в екстратайм. Однак його удар головою з лінії воротарського майданчика відбив голкіпер турків Мерт Гюнок.
У чвертьфіналі турки зустрінеться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.