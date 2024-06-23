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Немає чим пишатись: Шотландія відзначилась "досягненням" на Євро-2024

Владислав Уткін — 23 червня, 23:37
Немає чим пишатись: Шотландія відзначилась досягненням на Євро-2024

Збірна Шотландії — єдина команда, яка не змогла завдати удару у першому таймі матчу Євро-2024. Команда зробила це двічі.

"Тартанова армія" має нуль в графі кількості ударів у перших таймах матчів проти Німеччини та Угорщини на Євро-2024. Це два єдиних випадки такої статистики на цьогорічному чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що Шотландія розгромно програла Німеччині (5:1) та розписала нічию зі Швейцарією (1:1).

Наразі триває матч останнього туру проти Угорщини, який визначить подальші перспективи британської команди на Євро.

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