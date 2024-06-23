Немає чим пишатись: Шотландія відзначилась "досягненням" на Євро-2024

Збірна Шотландії — єдина команда, яка не змогла завдати удару у першому таймі матчу Євро-2024. Команда зробила це двічі.

"Тартанова армія" має нуль в графі кількості ударів у перших таймах матчів проти Німеччини та Угорщини на Євро-2024. Це два єдиних випадки такої статистики на цьогорічному чемпіонаті Європи.

0 - There have only been two instances at EURO 2024 of a team failing to have a shot in the first half of a match and both have been Scotland - on MD1 vs Germany and tonight vs Hungary. Shy. pic.twitter.com/WOIxvjtvyj — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2024

Нагадаємо, що Шотландія розгромно програла Німеччині (5:1) та розписала нічию зі Швейцарією (1:1).

Наразі триває матч останнього туру проти Угорщини, який визначить подальші перспективи британської команди на Євро.